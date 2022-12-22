الإيبارشيات تنعى الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي.. رحل بعد صراع مع المرض

قدّم عدد من إيبارشيات الكرازة المرقسية العزاء في نياحة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، والذي تنيح صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

نعى الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat، الأنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، الذي تنيح صباح اليوم، بعد صراع طويل مع المرض.

وجاء نص التعزية: «الأنبا إرميا الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat، وأسرتا المركـز الثقافـي القبطي الأرثوذكسي وقناة ME Sat يتقدمون بخالص العزاء في نياحة نيافة أنبا كيرلس أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها. نياحًا لروحه الطاهرة. وعزاءً سمائيًّا لقداسة البابا أنبا تواضروس الثاني وآباء المجمع المقدس وشعب إيبارشيته ومجمع كهنتها ومحبيه».

دير القديس الأنبا باخوميوس بالأقصر

وقدم دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) في الأقصر برئاسة الأنبا يوساب، أسقف عام إيبارشية الأقصر، والنائب البابوي للدير، ومجمع رهبان الدير بخالص العزاء لكهنة وشمامسة وخدام وشعب إيبارشية نجع حمادى وتوابعها في نياحة مثلث الرحمات نيافة الحبر الجليل الأنبا كيرلس، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها.

وتابع الدير في بيان له: «الرب ينيح نفس نيافته فى فردوس النعيم في أحضان أبائنا القديسين إبراهيم وإسحق ويعقوب، ويعطى عزاء سمائيًا لكل كهنة وشمامسة وخدام وشعب الأيبارشية».

إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين

وتقدم الأنبا ديمتريوس، مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، ومجمع أباء كهنة الإيبارشية، ورهبان دير آڤاڤيني، وراهبات دير البتول، والشمامسة، والمكرسين، والمكرسات، والخدام، والخادمات، وكل شعب الإيبارشية، بالتعزية في نياحة مثلث الرحمات الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، لكل أبنائه شعب الإيبارشية، طالباً نياحةً وراحةً لنفس أبينا الأنبا كيرلس، الله يسكب تعزيات الروح القدس، في قلوب كل أبناءه، ومجمع الآباء كهنة إيبارشية نجع حمادي وتوابعها.