مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين من 6 دول أوروبية اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس، 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوروبية، تقل آلاف السائحين، تزامنا مع احتفالات الكريسماس في فنادق مرسى علم، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطار وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وصول آلاف السائحين إلى مطار مرسى علم

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 11 رحلة طيران قادمة من مطارات 6 دول أوروبية هي المانيا والتشيك والنمسا وإيطاليا وسويسرا وهولندا، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية على أعلى مستوى.

احتفالات الكريسماس في مرسى علم

من جانبه كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، تجهيزات فنادق مرسى علم لاحتفالات الكريسماس خلال الساعات المقبلة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، توافد الآلاف من السائحين الأجانب إلى مرسى علم للاحتفال بالكريسماس، والذي تم تجهيز وإعداد الفنادق للاحتفالات به وسط أجواء احتفالية رائعة، مضيفا أن أكثر من 11 جنسية أجنبية تحتفل بالكريسماس في مرسى علم، ويأتي على رأسها ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك.