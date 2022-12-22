مواعيد امتحانات العملي للصفين الأول والثاني الثانوي في صدفا بأسيوط

أعلنت إدارة صدفا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مواعيد امتحانات العملي للصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول.

‏امتحانات العملي للصف الأول الثانوي

وجاءت امتحانات العملي للصف الأول الثانوي كالتالي:

- السبت 24 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 1-1.

- الأحد 25 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 1-2.

- الاثنين 26 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 1-3.

‏امتحان العملي للصف الثاني الثانوي

فيما جاءت امتحانات العملي للصف الثاني الثانوي كالتالي:

- الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 2-1.

- الأربعاء 28 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 2-2.

- الخميس 29 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصول 2-3 و2-4.