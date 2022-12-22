مواعيد امتحانات العملي للصفين الأول والثاني الثانوي في صدفا بأسيوط
كتب:
حسن عبد النعيم
10:51 ص | الخميس 22 ديسمبر 2022
امتحانات العملي للصفين الأول والثاني الثانوي - أرشيفية
أعلنت إدارة صدفا التعليمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، مواعيد امتحانات العملي للصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول.
امتحانات العملي للصف الأول الثانوي
وجاءت امتحانات العملي للصف الأول الثانوي كالتالي:
- السبت 24 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 1-1.
- الأحد 25 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 1-2.
- الاثنين 26 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 1-3.
امتحان العملي للصف الثاني الثانوي
فيما جاءت امتحانات العملي للصف الثاني الثانوي كالتالي:
- الثلاثاء 27 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 2-1.
- الأربعاء 28 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصل 2-2.
- الخميس 29 ديسمبر: امتحان كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وامتحان تربية رياضية، وامتحان تكنولوجيا صناعي وزراعي لفصول 2-3 و2-4.