رفع مياه الأمطار من شوارع مدينتي بلطيم والحامول بكفر الشيخ

شهدت مدينتا بلطيم والحامول بمحافظة كفر الشيخ، انتشار معدات مجالس المدن لرفع مياه الأمطار التي سقطت اليوم على تلك المدن وعدد من القرى بالمحافظة، وكذلك تسليك البيارات والبلاعات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع مياه الأمطار من شوارع بلطيم

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء وقرى المركز التي شهدت هطول أمطار، موجهاً بالاستمرار بالمتابعة المستمرة، والتعامل الفوري في حالة عودة هطول الأمطار.

رئيس مدينة الحامول يتابع سحب مياه الأمطار

كما تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، سحب مياه الأمطار من جميع مناطق المدينة والمداخل أولاً بأول، والتأكيد على تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات وصفايات المطر، والتنبيه على استمرار العمل على مدار اليوم والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث، كما تابع استمرار أعمال النظافة اليومية بمناطق المدينة المختلفة.

تشكيل غرف عمليات بديوان محافظة كفر الشيخ

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرر تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

المحافظ يوجه بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار

ووجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن، بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار ورفعها أولاً بأول، إضافة للتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.

سرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنار

وطالب محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، ومتابعة الترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.

كما أعطى محافظ كفر الشيخ، تعليماته لوكيل وزارة الري ورئيس مصلحة الكهرباء والميكانيكا، بمراجعة استعداد محطات الصرف ومحطات الطوارئ والروافع الاحتياطية بجميع المصارف بدائرة المحافظة، لمواجهة أي تغيرات مناخية، موجهاً رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي وجميع البيارات، والتأكد من تغطيتها، وجودة تشغيل روافع الصرف لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار، مع تكليف وكيل وزارة الكهرباء، بمراجعة أعمدة وكشافات الإنارة وعوازل وأسلاك الكهرباء، كما كلف الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وتحسين الخدمات للمواطنين.