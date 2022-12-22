إيبارشية نجع حمادي: استقبال واجب العزاء في الأنبا كيرلس غدا

أعلنت لجنة النظام الخاص بمراسم تجهيز الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي، ضوابط استقبال واجب العزاء من المسؤولين والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذة والأخوة المسلمين، في بيان لها عبر صحفة الإيبارشية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ضوابط استقبال العزاء من القيادات

وجاء نص البيان: «بناءً على توجيهات اللجنة البابوية المشرفة على شؤون الإيبارشية تقرر أن يكون تقبل واجب العزاء في انتقال أبينا الأنبا کیرلس من السادة المسؤولين والقيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية والإخوة المسلمين وجميع الشعب القبطي غدا الجمعة 23/12/2022 بدءا من الساعة التاسعة صباحا الأنبا بضابا بنجع حمادي بدیر، وليمنحنا الرب عزاء سماويا ويصبر قلوبنا جميعًا».

رحل بعد صراع طويل مع المرض

وأعلن القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم نياحة الأنبا كيرلس، أسقف نجع حمادي وبهجورة وفرشوط وأبوتشت والوقف ورئيس دير الأبنا بضابا، بعد صراع طويل مع المرض، حيث كان يعاني خلال الأيام الماضية من سوء في الأوضاع الصحية.

وقال المتحدث باسم الكنيسة سوف تقام صلوات تجنيزه في الخامسة من مساء اليوم بدير القديس الأنبا بضابا في نجع حمادي.