وفود سياحية من الجزائر وألمانيا تزور مسجدين بالغردقة «صور»

زارت وفود سياحية من الجزائر وألمانيا اليوم مسجدي آل الدقاق الأدارسة والميناء بالغردقة على هامش إقامة البطولة العربية للحساب الذهني وتنمية المهارات، وحرصوا على معرفة دور المسجدين في بناء المجتمع.

وفد جزائري بمسجد آل الدقاق

كشف أحمد الدقاق رئيس مؤسسة الدقاق التابعة للتضامن الاجتماعي أنه تم استقبال 100 طالب وطالبة من ضمن وفد جزائري بقيادة فاروق شتيوي رئيس الوفد وذلك على هامش البطولة العربية للحساب الذهني التي تستضيفها الغردقة وتقام فعاليتها غدا تحت إشراف مديرية التضامن الاجماعي بالبحر الأحمر برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

المدرسة الألمانية تزور مسجد الميناء

واستقبل الشيخ حسام الدين محمود إمام مسجد الميناء الكبير بالغردقة مجموعة من الطلاب والطالبات بالمدرسة الألمانية في مختلف المراحل الدراسية للتعرف على المسجد ودوره في بناء المجتمع.

وأشار مسجد الميناء في بيان صحفي إلى أنه دار حوار بين طلاب المدرسة الألمانية وإمام المسجد حسام الدين محمود على ما يحتويه المسجد وما يقوم به من الأنشطة والفعاليات، وسر زيارات السائحين له.