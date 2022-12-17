جمارك مطار الغردقة تحبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقه الدولى برئاسة الدكتور هشام شرارة مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة وكمية من المستلزمات الطبية والجراحية.

اشتباه رجال الجمارك في مصري قادم من ألمانيا

كان البداية عندما اشتبه أبو القاسم ممدوح مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب مصري الجنسية قادم من ألمانيا أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميونخ على رحلة طائرة الخطوط الألمانية.

أجهزة الفحص تكشف وجود كثافات

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد جمال مأمور الفحص ورامي مروان رئيس القسم تلاحظ وجود كثافات وعبوات دوائية.

تفتيش الحقائب والعثور على المضبوطات

وكلف عاصم بدوي نائب مدير الإدارة قرر محمد مهران لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 10 شرائط بإجمالي 100 قرص مخدر بتركيز 100 مليجرام وكمية من المستلزمات الطبية والجراحية بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقام بالجرد والتحريز مصطفى مختار وأحمد مسعود بحضور مصطفى جنيدي من الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

اتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط

وقرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 38 لسنة 2022 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك لتنفيذ تعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركي.