كيف تحتفل برأس السنة في الغردقة بـ200 جنيه؟.. اعرف الأماكن

تزينت الغردقة لاستقبال رأس السنة حيث تلألأت الشوارع وواجهات الفنادق، وانتشرت أشجار عيد الميلاد ومجسمات بابا نويل، وجهزت الفنادق والمنتجعات السياحية خيمة رأس السنة استعدادًا لاحتفالات السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات حوالي 25 جنسية من جميع دول العالم.

دليلك لقضاء رأس السنة في الغردقة

وقال أسامة منير عضو ورئيس لجنة النقل بشركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر تضم الغردقة حوالي 170‪ فندق ومنتجع سياحي وتختلف حسب تصنيفها من نجمة إلى خمسة نجوم جاهزة لاستقبال آلاف السائحين من جنسيات أوربية مختلفة، تصل حوالى 25 جنسية أجنبية لقضاء احتفالات رأس السنة على شواطئ الغردقة وتقتصر الاحتفالات داخل الفنادق على نزلائها وتفرض رسوم إضافية خاصة بليلة رأس السنة.

كيف تحتفل بليلة رأس السنة في الغردقة بـ200 جنيه

ويقول بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إن الغردقة تضم عدد من المطاعم والكافتريات والأماكن السياحية التي تحتفل برأس السنة بمنطقة مارينا ووسط البلد بمنتجع الجونة ومارينا السياحي وشارع شيراتون والكوثر والممشى السياحي والمنطقة المفتوحة بسهل حشيش.

ويوضح «أبو طالب»: «يمكنك أن تحتفل برأس السنة في الغردقة في احد هذه المناطق السياحية حد أدنى (منيمم تشارج) 200‪ جنيه وتصل إلى 1000 جنيه في بعض الأماكن السياحية وتشمل مشروبات وحضور حفل رأس السنة ويشمل فقرات موسيقية متنوعة وفقرات استعراضية ورقص شرقي وفقرات فنية مختلفة».