على أنغام الربابة والمزمار.. أجواء متابعة سياح الغردقة لنهائي كأس العالم

شهدت شواطئ مدينة الغردقة أجواء رائعة تزامناً مع مباراة فرنسا والأرجنتين في نهائي كأس العالم اليوم الأحد وذلك على أنغام الربابة والمزمار البلدي بمشاركة آلاف السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حاملين أعلام الأرجنتين وفرنسا بالإضافة إلى أعلام بلادهم وذلك بمشاركة المصريين من نزلاء الفنادق السياحية والعاملين بالقطاع السياحي وفرق الأنيميشن.

أنغام الربابة والمزمار البلدي

قال إيهاب السيد مدير عام فندق سياحي بالغردقة، إنه تم إعداد أجواء كأس العالم على الشواطئ بتجهيز شاشة عملاقة منذ افتتاح بطولة كأس العالم، لافتًا في تصريحات لـ «الوطن»، إلى أن أجواء اليوم في المباراة النهائية بين فرنسا والأرجنتين كانت رائعة على أنغام الموسيقى والمزمار البلدي وسط تفاعل جميع السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية حوالي 25 جنسية على شواطئ الغردقة.

الغردقة تستقبل آلاف السائحين

وأضاف علاء الدين محمود الخبير السياحي، أن فعاليات كأس العالم ساهمت في تنشيط السياحة، حيث تم توجيه دعوة لجميع السائحين في العالم لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022‪ على شواطئ الغردقة في أجواء دافئة لجذب أكبر عدد من السياح والاستفادة من الحدث الكروي العالمي، مشيراً إلى أن فنادق الغردقة استقطبت سياحا من مختلف دول العالم.