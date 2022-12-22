«تحت تهديد السلاح» يحقق 70 ألف جنيه خلال 24 في دور العرض

نجاح كبير حققه فيلم «تحت تهديد السلاح»، الذي يلعب بطولته حسن الرداد، إذ يحتل المركز الأول في قائمة الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

ولاقى الفيلم نجاحاً كبيراً من الجمهور والنقاد، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم «تحت تهديد السلاح» حقق أمس 70 ألف جنيه فقط، إذ جاء في المرتبة الأولى متفوقاً على 6 أفلام أخرى تنافس بدور العرض.

أحداث فيلم «تحت تهديد السلاح»

في إطار من الأكشن والإثارة، تدور قصة فيلم «تحت تهديد السلاح»، وتبدأ بجريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

المخرج عبد الرحمن حماقي جمع خلال فيلم «تحت تهديد السلاح»، بين عدد من الأبطال وهم حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبو الحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبد الوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.