7 ضوابط لاختيار متعافي الإدمان للالتحاق ببرنامج «اتعلم حرفة»

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعافي أنه تم العمل على دعم متعافي الإدمان من خلال مبادرة «بداية جديدة»، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، حتى يتم تنفيذ المشروعات المناسبة لهم وقدراتهم، مؤكدا أنه يتم التنسيق مع عدد من الوزارات، أبرزهم وزارة التجارة والصناعة.

أهداف برنامج «بداية جديدة»

وأشار الصندوق فى تقرير صادرعنه، أن برنامج «بداية جديدة» يهدف إلى :

- تطوير قاعدة بيانات تستهدف التأكيد على أهمية استمرار الخدمات بعد انتهاء المشروع.

- مساعدة المتعافين على اقتحام سوق العمل والإسهام في تغيير النظرة المجتمعية المتدنية للمتعافين من مرض الإدمان.

- تنفيذ برامج تدريبي بأساليب جديدة تشجع وتعزز من تشغيل المتعافين من خلال تكوين المشورة المهنية التي تعد أحد مكونات برنامج دعم التشغيل بهدف تقديم حرف للمتعافين لمساعدتهم على إدارة مرحلة انتقالهم من البطالة إلى العمل من خلال فهمهم لأنفسهم ولسوق العمل.

- رفع مستويات المهارات المهنية التي تؤثر إيجابياً على تحسين حياة المتعافين وتحسين أحوالهم ، وذلك طبقاً لمعايير مستويات المهارة القومية بالحرف المتفق عليها.

ضوابط اختيار المتعافين للالتحاق ببرنامج «بداية جديدة»

ولفت الصندوق إلى أن ضوابط اختيار المتعافين للالتحاق ببرنامج «بداية جديدة» تكون كالتالى :

- يمر على المتعافي 4 أشهر كحد أدنى للتبطيل، مع أهمية التأكد من عدم حدوث زلة خلال تلك الفترة.

- التدريب يشمل كلا من الذكور والإناث .

- سن المتعافي المرشح للتدريب يبدأ من 18 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

- يشترط الإلمام بالقراءة والكتابة.

- يشترط أن يحمل بطاقة الرقم القومي.

- الأخصائي النفسي هو المسئول عن ترشيح المتعافين للتدريب.

- يتم إجراء تحاليل «عشوائية ومفاجئة» خلال مدة البرنامج التدريبي.