تفاصيل مبادرة «بداية جديدة» لإقراض متعافي إدمان المخدرات.. اعرف الشروط

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجرى العمل على تحقيق الدمج المجتمعي للمتعافين من مرض الإدمان، من خلال توفير فرص عمل تقلل من فرص انتكاستهم مرة أخرى، مؤكدًا أنه يتم توفير خدمات العلاج والتأهيل المجاني للمدمنين.

تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين

ولفت الصندوق من خلال الموقع الرسمي، أنه جرى العمل على تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من مرض الإدمان، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع بنك ناصر الاجتماعي لتوفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، مؤكدا أن تلك المرحلة في غاية الأهمية بعد العلاج الطبي والنفسي والاجتماعي لمريض الإدمان.

أهداف مبادرة «بداية جديدة»

وأشار إلى أن مبادرة «بداية جديدة» توفر قروضا للمتعافين من إدمان المخدرات التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لتمكينهم اقتصاديا من خلال توفير مشروعات صغيرة لهم وتدريبهم على مهن يحتاجها سوق العمل، مؤكدا أن أهداف المبادرة تتمثل فيما يلي:

- تقلل من فرص تعرض المتعافي للانتكاسة من خلال دمجهم مجتمعيا.

- توفير فرص عمل من خلال الإقراض وعمل مشروع صغير يساعد على تحمل أعباء الحياة.

- الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان.

- تشجيع متعافي المخدرات على الاستمرار في التعافي.

خطوات التقدم للحصول على القرض

- يقدم المتعافي طلب الحصول على القرض.

- تحديد موعد للمتعافي مع مختص من الصندوق لاستيفاء الأوراق وعمل دراسة جدوى للمشروع.

- يتولى الصندوق متابعة كافة الإجراءات الإدارية مع البنك لحين حصول المتعافي على القرض.

شروط الاستفادة من مبادرة «بداية جديدة»

- يشترط أن يكون المتعافي متوقفا عن التعاطي مدة لا تقل عن 10 أشهر.

- يشترط أن يكون المتعافي منتظم في حضور البرنامج العلاجي الفردي والجماعي.

- يشترط ألا يكون المتعافي لديه أمراض عقلية مصاحبة للإدمان.

- ألا يكون له سوابق إجرامية أو قانونية تعوقه عن الحصول على القرض.

- يكون سن المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن 21 عاماً.