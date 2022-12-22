تأجيل محاكمة ليلى غفران بتهمة سب وقذف محاميها السابق للحكم في 25 يناير

حجزت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، محاكمة الفنانة ليلي غفران في قضية التشهير وسب وقذف محاميها السابق، حسن أبوالعينين، إلى 25 يناير المقبل للحكم.

وفي وقت سابق، أحالت النيابة العامة، الدعوى القضائية التي أقامها المحامي حسن أبوالعينين، التي حملت رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، ضد الفنانة ليلي غفران، إلى المحكمة الاقتصادية بعد عامين من التحقيقات في قضية التشهير وسب وقذف المحامي حسن أبوالعينين.

وقال حسن أبو العينين المحامي، في الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022، والتي أقامها ضد الفنانة ليلي غفران، التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بعد قليل، إنّه خلال الدعوى طالب بتعويض مالي قدرة مليون جنيه، في قضية السب والقذف والتشهير به من قبل «غفران»، لما لحق به من أضرار معنوية ومادية.

وأكد أبوالعينين، أنّه تقدم ببلاغ ضد الفنانة ليلي غفران و4 آخرين، في الإدارة العامة لمكافحة تكنولوجيا المعلومات، وبعد عامين من التحقيقات وانتهاءها، أحيلت إلى المحكمة الاقتصادية، بعد أن اتهمته الأولى بسرقة خاتم ألماس، بعد أن سرق منها من قبل عاملة المنزل لديها.