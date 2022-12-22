مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في أبو المطامير بالبحيرة

لقي عامل مصرعه إثر تعرضه لحادث حيث صدمته سيارة على الطريق الصحراوي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في حادث

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطار من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث أسفر عن مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبور الطريق، وحرر محضر بالواقعة.

نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين وفاة «تامر عبد الهادي أبو ليلة»، مقيم العامرية، عامل زراعي، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.