وفاة مدرس بـ «سكتة قلبية» أثناء درس خصوصي لطالب ثانوي ببورسعيد

لفظ مدرس رياضيات أنفاسه الأخيرة، إثر إصابته بسكتة قلبية، اليوم، أثناء درس لطالب ثانوي في شقة سكنية بمساكن أرض العزب بحي العرب ببورسعيد، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

نقل المدرس إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من الدكتور مصطفى شعبان، رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد بوصول إلى مستشفى المبرة «محمد حافظ خليل»، 58 سنة، مدرس رياضيات، مصابا بتوقف في القلب، وتم عمل صدمات كهربائية للقلب إلا أنه لم يستجب وتوفي، وتم التحفظ عليه بمشرحة المستشفى.

وفاة مدرس بسكتة قلبية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن مدرس الرياضيات كان يعطي درسا لطالب ثانوي في شقة سكنية بعمارة 120 بمساكن أرض العزب، وتوفي أثناء الدرس، ما جعل الطالب يصرخ محاولا إفاقته، واستدعت الأسرة رجال الإسعاف، وفور حضورهم أكدوا توقف قلبه، وتم نقله إلى مستشفى المبرة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.