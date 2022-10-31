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وفاة مدرس بأزمة قلبية مفاجئة داخل مدرسة في شبرا الخيمة

كتب:

حسن صالح
01:58 م | الإثنين 31 أكتوبر 2022
عزت محمد سلام مدرس مادة الرياضيات

عزت محمد سلام مدرس مادة الرياضيات

توفى عزت محمد سلام مدرس مادة الرياضيات بمدرسة أسامة بن زيد الابتدائية، التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك أثناء تواجده بالفصل والشرح للطلاب، حيث أصيب أزمة قلبية مفاجئة.

وجرى إخطار مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالواقعة، ووجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة باتخاذ الإجراءات اللازمة، موجهة التعازي لأسرة المدرس ومتابعة إجراءات الدفن والعزاء.

الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق 

وقال خالد الشربينى، مدير إدارة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في بيان له، إن الفقيد كان يتميز بالخلق الطيب والتفاني بالعمل والانضباط، وأنه يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه بالمدرسة الذى عمل فيها لمدة سنوات.

تشييع جثمان مدرس لقي مصرعه في اليوم الدراسي 

وأشار «الشربيني»، أنه تم نقل المتوفى على الفور للمستشفى لمحاولة إسعافه، ولكن وافته المنية وتم إنهاء كافة إجراءات دفنه وتسليمه لذويه بمدينة بنها، لتشييع جثمانه لمثواه الأخير، مقدماً خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لدفتر عزاء نعى فيه زملاء الفقيد بكلمات مؤثرة يحفها الحب المتواصل، داعيين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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بقلم حسن صالح