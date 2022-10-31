تفاصيل وفاة مدرس خلال الحصة الأولى بإحدى مدارس شبرا الخيمة.. «ودع طلابه بابتسامة»

كشف زملاء المدرس عزت محمد سلام، من مدينة بنها بالقليوبية، والذي توفي إثر وعكة صحية مفاجئة خلال الحصة الأولى بمدرسة أسامة بن زيد بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية في محافظة القليوبية، أن الراحل كان يعاني من مرض السكر، وأنهم تفاجأوا بإصابته بغيبوبة خلال حديثه مع ولي أمر أحد التلاميذ، وسقط مغشيا عليه، وحاولوا إسعافه، ولكن فارق الحياة.

وأكد زملاء المدرس الراحل خلال المشاركة في تشييع جثمانه لمثواه الأخير في مقابر مدينة بنها، أنه كان يتمتع بالخلق ومحبوبا من الكل، ويحتسبونه شهيدا للعلم، مشيرين أنه تواجد في الصباح الباكر ولم يظهر عليه أي أعراض مرضية.

الراحل من أفضل المعلمين في مدارس شبرا

وقال سمير عبد اللطيف، مدرس بمدرسة أسامة بن زيد في شبرا، لـ«الوطن»، إن الفقيد كان من أفضل المدرسين ومشهودا له بالأخلاق ونحتسبه شهيدا، وكان قد تقدم بطلب لنقله إلى بنها محل إقامته ليكون بجوار والدته التي كان يرعاها بعد وفاة والده، وكان ينتظر صدور النشرة بحالة طلبه في غضون الأيام المقبلة، حيث كان يسافر يوميا إلى شبرا الخيمة لمدة 20 عاما وأكثر.

وأضاف «سمير»، أن الفقيد كان متواجدا في طابور الصباح ولم يظهر عليه أي أعراض، وبعد أن كتب العنوان في الحصة الأولى وضع يده على صدره وابتسم للطلاب وأغمي عليه، لنتفاجأ بوفاته، مشيرا أنه كان متعاونا مع الجميع.

فقيد العلم بشبرا كان مريضا بالسكري

وقال الصادق حسن، من زملاء الراحل، لـ«الوطن»، إنه كان زميل فوق العادة ويعاني منذ 10 سنوات من مرض السكر، ولكنه لم يشكو قبل وفاته من أي أعراض، قائلا آخر لقاء بيننا كان أمس، وكنا نعمل في تخصص واحد وهو الرياضيات، حيث كان من المدرسين المعدودين في هذا التخصص، ومحبوبا من جميع زملائه والتلاميذ وأولياء أمورهم، وكان ذا قلب حنون وطيب.

فيما أوضح أشرف محمد، أحد أقارب المتوفى، لـ«الوطن»، أنه التقى به أمس، ووعده بأن يذهب اليوم إلى مديرية تعليم القليوبية لمتابعة نشرة النقل الخاصة به، ولكنه تلقى خبر وفاته الذي أحزن الجميع، مشيرا أن الفقيد من أحسن الناس وكانت تربطهم علاقة قرابة ونسب، وكان يحب والدته بشكل عظيم.

أحمد مسعود، مدرس زميل للفقيد، قال إنه كان نابغة في الرياضيات ومخلص في عمله دائما، وكان مشرف اليوم الدراسي أمس وأدى واجبه بكل إخلاص، وتفاجأنا بوفاته اليوم خلال الحصة الأولى، حيث ابتسم للطلاب وسقط مغشيا عليه، مشيرا أنه كان يعاني من مرض السكر خلال الـ10 سنوات الأخيرة، وطلب نقله لبنها ليكون بجوار والدته.