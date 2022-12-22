رابطة تجار السيارات تقرر تجميع دعم لمستشفى 57357 لسرطان الأطفال

قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة التجار السيارات في مصر، إنه نظرا لتعثر مستشفى 57357 لقلة التبرعات، قرر مجلس إدارة الرابطة تبني رابطة تجار سيارات مصر حمله جمع تبرعات لصالح مستشفى 57357 والتواصل مع جميع التجار.

وأضاف أنّ ذلك سيتم بتجميع الشيكات مغلقة لصالح المستشفي، وعندما نصل لمبلغ 5 ملايين جنيه سيتحرك وفد من مجلس إدارة الرابطة والتجار المتبرعين لتسليم الشيكات إلى مدير عام المستشفى، وأخذ صورة تذكارية والغرض من ذلك تحفيز كل الكيانات الأخرى لعمل حملات مماثلة لإنقاذ أطفالنا من مرض السرطان اللعين، وهذا التبرع يخصم من مصرفاتك الضريبية، ويخصم من ذكاتك ويرفع حسناتكم لأنه عمل إنساني عظيم، ومهما كان المبلغ بسيطا سيساهم في تشغيل المستشفى، مرة أخرى.