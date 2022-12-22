«تعليم القاهرة» تعلن تطويرا شاملا لنظام تسليم ونشر نتائج سنوات النقل

وجّهت مديرية التربية والتعليم والتعليم بمحافظة القاهرة، تعليمات مهمة للإدارات التعليمية بشأن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول سنوات النقل، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، خلال اجتماع فريق مركز معلومات تعليم القاهرة مع مسؤولي مراكز المعلومات بالإدارات التعليمية في قاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية.

تطوير شامل لنظام تسليم ونشر نتائج سنوات النقل

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تطوير شامل لنظام تسليم ونشر نتائج سنوات النقل، ومراجعة وتدقيق وإحصاء نتائج الطلاب لسنوات النقل إلكترونيا لسرعة تجهيزها للعرض على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

ورشة عمل للتدريب علي التطبيق الالكتروني

وأشارت مديرية التعليم في القاهرة، إلى عقد ورشة عمل تدريبية في القاعة الرئيسية للمديرية لتدريب مسؤولي مراكز معلومات الإدارات التعليمية على مستوى القاهرة على العمل على هذا التطبيق الإلكتروني Online، حتى يتسنى البدء في استخدامه خلال نتائج سنوات النقل للترم الأول للعام الدراسي 2022 - 2023.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خلال اجتماعها، أنّ هذا التطبيق الإلكتروني يعتبر سبقًا على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم لجميع محافظات الجمهورية.