وزير التعليم يعلن الشكل النهائي لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

حسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشكل النهائي لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، مشيرا إلى عقد الامتحانات إلكترونيا بنسبة 85 % للاختيار من متعدد، والجزء المقالي بنسبة 15%؜ ورقيا بنظام البوكليت.

الاستعانة بالبوكليت

وأوضح وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر «جروب حوار مجتمعي»، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الجزء المقالي سيكون بنظام البوكليت وتكون ورقة الإجابة هي نفس ورقة الأسئلة، لافتا إلى التنبيه على المديريات التعليمية بوضع مساحة للإجابة أسفل السؤال وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة ذاتها، على أن تحتوي ورقة الامتحان على ورقة بيضاء كمسودة للطالب.

الإجابة في خطوتين والاستعانة بورقة مفاهيم

وبالنسبة لأسئلة الاختيار من متعدد، أشار وزير التربية والتعليم إلى التنبيه على مستشاري المواد لإرسال تعليمات إلى موجهي عموم المواد الدراسية على مستوى المديريات، بالالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية وإجابة كل سؤال في خطوة أو اثنين.

وأضاف وزير التعليم، أنه سيتم تسليم طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ورقة مفاهيم تتضمن القوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان، مشيرا إلى تسليمها للطلاب بداية الامتحان وبعد انتهاء الامتحان يتم تسليمها مرة أخرى.

تفاصيل امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

- عقد الامتحانات في المدارس الحكومية والخاصة المتصلة بالإنترنت إلكترونيًا.

- عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى الإدارة.

- تتضمّن الامتحانات أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة 15%.

- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة غير المتصلة بشبكة الإنترنت، يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيا على أجهزة التابلت، والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا.

- عقد الامتحانات للطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت ورقيا.

- عقد الامتحانات للطلاب حال حدوث أي مشكلة تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.