«المنشآت الفندقية» تتوقّع أن يكون 2023 عام ذروة السياحة المصرية

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ الظروف مهيأة ليكون 2023 عام ذروة السياحة المصرية تاريخيا من حيث أعداد السياح الوافدين والإيرادات المحققة، مشيرا إلى أنّ القطاع السياحي الحكومي والخاص، يستهدف وصول معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال 2023 لأعلى من نظيرتها في 2010، التي زار مصر خلالها نحو 14.7 مليون سائح وهو أعلى رقم مسجل في أعداد السياح الوافدين لمصر عبر التاريخ.

وأضاف عاقل لـ«الوطن»، أنّ القطاع يستهدف وصول مستوى الإيرادات السياحية خلال العام المقبل لأعلى مما كانت عليه خلال 2010، حيث بلغت نحو 12 مليار دولار، موضحا أنّه رغم الأزمات التي مرّ بها العالم خلال العام الحالي، إلا أنّ السياحة المصرية استطاعت خلال عام 2022 استعادة الجزء الأكبر من عافيتها لما قبل جائحة كورونا.

زيادة طلبات السفر لمصر خلال العام المقبل

وأرجع عاقل، توقعاته بارتفاع معدلات الحركة السياحية العام المقبل لوجود طلب كبير على زيارة مصر من مختلف دول العالم، فضلا عن إعلان العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر زيادة عدد رحلاتها للمقصد السياحي المصري خلال 2023، لافتا إلى وجود العديد من الاتفاقات والتعاقدات التي أبرمتها شركات السياحة والفنادق المصرية مع نظيرتها الأجنبية بشأن قدوم مجموعات سياحية إلي مصر خلال العام المقبل.

أعداد السياح الوافدين لمصر هذا العام

وأشار رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّه وفقا للإحصاءات غير الرسمية فإنّ أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الحالي أعلى بكثير من الأعداد التي زارت مصر خلال العام الماضي، والتي بلغت نحو 7.8 مليون سائح، كما أنّها تقترب من الأعداد التي زارت مصر خلال عام 2019 قبل حدوث جائحة كورونا والتي بلغت نحو 13.1 مليون سائح.

وكان محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ أعداد السياح الوافدين لمصر خلال العام الحالي، أكبر بنسبة تزيد عن 40% عن الأعداد التي زارت البلاد العام الماضي.