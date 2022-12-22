انعقاد غرفة الطوارئ الرئيسية بعد سقوط أمطار بالإسكندرية اليوم

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انعقاد غرفة الطوارئ الرئيسية واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب، وإدارة المرور والحماية المدنية، وذلك للتعامل مع موجة الطقس السيئ، وفقا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وكلف المحافظ، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة، لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

استمرار عمل غرفة عمليات محافظة الإسكندرية

وأوضح المحافظ في بيان اليوم، أنه بعد سقوط أمطار الإسكندرية اليوم، سيستمر انعقاد غرفة عمليات المحافظة بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

توصيات محافظة الإسكندرية

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم، وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار للتحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.