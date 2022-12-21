سقوط أمطار على الإسكندرية.. و«الصرف الصحي» تكثف أعمال التطهير

سقطت أمطار خفيفة على مناطق شرق وغرب ومنتزه أول «وأزور والإقبال وجمال عبد الناصر والجمرك في الإسكندرية» منذ قليل، مع بدء التقلبات الجوية التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى.

سوء الأحوال الجوية

ويأتي ذلك تزامنا مع إعلان حالة الطوارئ منذ أمس الثلاثاء في الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، وما يتبعها من تقلبات أكثر غدا الخميس.

وشدد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق لرفع العبء عن الشبكات وعلى خفض مناسيب البيارات واستمرار الاستعداد الكامل لسيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة استعدادا لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

توقعات طقس الإسكندرية غدا

وأضاف اللواء محمود نافع، أنه طبقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية غدا الخميس 22 ديسمبر 2022 أمطارا متوسطة الشدة تغزر أحيانا مع فترات المساء.

تعطيل الدراسة غدا في الإسكندرية

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعلن تعطيل الدراسة غدا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية (طلاب ومعلمون) بنطاق المحافظة.