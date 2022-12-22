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ضبط 76466 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة أمنية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:27 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق .. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط

 (76466) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:

(16889)مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1475) مخالفة السير بدون تراخيص.

(7) دراجات نارية مخالفة.

(22) مخالفة موقف عشوائى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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