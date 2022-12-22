تعديل مواعيد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعديل جدولي امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الإسكندرية، بفترتيه الصباحية للمدارس المجهزة تكنولوجيا، والمسائية للمدارس غير المجهزة تنكولوجيا، بخلاف ما تم إعلانه مسبقا، لتبدأ 14 بدلا من 10 يناير، وتستمر حتى 25 من الشهر ذاته.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الإسكندرية بعد التعديل، وفقا لإعلان مديرية التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي في الإسكندرية بعد التعديل

- السبت 14 يناير: اللغة العربية

- الأحد 15 يناير: الكيمياء

- الاثنين 16 يناير: الجغرافيا

- الثلاثاء 17 يناير: اللغة الاجنبية الثانية

- الأربعاء 18 يناير: تاريخ.

- السبت 21 يناير: الأحياء.

- الأحد 22 يناير: الفلسفة والمنطق

- الإثنين 23 يناير: الفيزياء.

- الثلاثاء 24 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 25 يناير: الرياضيات.

جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2023 في الإسكندرية بعد التعديل

- الأحد 15 يناير: لغة عربية.

- الاثنين 16 يناير: تطبيقات الرياضيات والجغرافيا .

- الثلاثاء 17 يناير: اللغة الأجنبية الأولى.

- الأربعاء 18 يناير: جبر وتفاضل وحساب مثلثات.

- السبت 21 يناير: لغة أجنبية ثانية.

- الأحد 22 يناير: مادة الأحياء، والفلسفة.

- الاثنين 23 يناير: فيزياء أو تاريخ حسب الشعبة.

- الثلاثاء 24 يناير: مادة الكيمياء، وعلم النفس.

معلومات عن جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الإسكندرية

وارتبط جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الإسكندرية بفترتي المدارس الصباحية المجهزة إلكترونيا، والمسائية غير المجهزة إلكترونيا، على أن يتم عقد امتحانين أحدهما ورقي وآخر إلكتروني، وفقا للمواعيد المبينة في الجداول.