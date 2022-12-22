بعد أمطار الإسكندرية اليوم.. «الصرف الصحي» تكثف أعمال شفط المياه (صور)

واصلت أمطار الإسكندرية هطولها اليوم على كافة الأنحاء، مع تباين الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة، وذلك بدءا من غرب المدينة عبر مناطق العامرية والدخيلة والكيلو 21، مرورا بمناطق وسط، ووصولاً إلى أحياء المنتزه شرق الإسكندرية، مع فترة الظهيرة، مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار الأمطار متفاوتة الشدة على مدار اليوم، وتزداد شدتها مساء.

وبناء على ذلك كثفت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية من أعمالها بنشر السيارات ومعدات الشركة بالمناطق الساخنة لرفع أي تجمع مياه ينتج عن سقوط الأمطار.

طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم برودة شديدة مصحوبة بأمطار متوسطة الشدة، وقد تصبح غزيرة في المساء، بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، ما تبعه إعلان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة.

تقليل تحرك السيارات بسبب أمطار الإسكندرية اليوم

وبسبب أمطار الإسكندرية اليوم، طالبت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية المواطنين بتقليل التحرك بالسيارات خلال فترة الأمطار، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم / ساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، مع عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

ترشيد استهلاك المياه خلال أمطار الإسكندرية

كما شددت على ترشيد استهلاك المياه خلال فترة سقوط أمطار الإسكندرية اليوم، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار، مع تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة، وتجنب البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية واعمدة الإنارة والسكك الحديدية تجنبا لخطر الصعق.