اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالبحيرة

اعتمدت محافظة البحيرة اليوم مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023- 2022 لجميع الصفوف الدراسية بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم.

اعتماد مواعيد الامتحانات في البحيرة

وتبدأ الامتحانات في محافظة البحيرة اعتبارًا من يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 وتنتهي الخميس 26 يناير 2023.

وأكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أنه تم مراعاة الأجازات الرسمية وأيام الجمعة، لتكون أيام الامتحانات كالتالي:

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي

- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تبدأ السبت 14 يناير حتى الأربعاء 18 يناير.

مواعيد امتحانات صفوف النقل في البحيرة

- وتبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي العام، السبت 14 يناير وحتى الأربعاء 18 يناير.

- الصف الثالث الإعدادي العام السبت 21 يناير وحتى الخميس 26 يناير.

- الصفان الأول والثاني الإعدادي «المهني»، السبت 14 يناير وحتى الأربعاء 18 يناير.

- الصف الثالث الإعدادي «المهني»، السبت 21 يناير وحتى الأربعاء 25 يناير.

- امتحانات الشهادة الإعدادية للمكفوفين، السبت 21 يناير وحتى الخميس 26 يناير.

- الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، السبت 21 يناير وحتى الأربعاء 25 يناير.

- امتحانات صفوف النقل «مكفوفين» الأول والثاني الثانوي، السبت 14 يناير وحتى الخميس 26 يناير.

- امتحانات صفوف النقل للثانوية العامة الأول والثاني الثانوي العام، السبت 14 يناير وحتى الخميس 26 يناير.

- امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام 3 سنوات «الأول والثاني الثانوي الفني»، الثلاثاء 3 يناير وحتى الأربعاء 25 يناير.

- امتحانات صفوف النقل للتعليم الفني نظام 5 سنوات «الأول إلى الرابع الثانوي الفني»، الثلاثاء 3 يناير وحتى الأربعاء 25 يناير.