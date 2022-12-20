جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمنيا.. «عام ومهني»

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية عام ولغات ورياضي والمهني 2022-2023.

أولا: جدول امتحانات الشهادة الإعدادية عام ولغات ورياضي:

1- الثلاثاء 17 يناير 2023

-من 9 إلى 10 صباحا: المدارس الرياضية: ساعة رياضي.

-من 9 إلى 11 صباحا: مستوى رفيع لغة إنجليزية.

-من 11:30 إلى 1 ظهرا:مستوى رفيع لغة فرنسية.

-من 11:30 إلى 1 ظهرا: مستوى رفيع لغة ألمانية.

2-الأربعاء 18 يناير 2023

-من9 إلى 11:30 صباحا: اللغة العربية والخط والأملاء.

3- السبت 21 يناير 2023

-من 9 إلى 11 صباحا: الهندسة.

- من 11:30 إلى 1 ظهرا: التربية الدينية.

4-الأحد 22 يناير 2023

-من 9 إلى 11 صباحا: لغة أجنبية.

-من 11:30 إلى 12:30 ظهرا: الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

5-الإثنين 23 يناير 2023

-من 9 إلى 11 صباحا: الجبر والإحصاء.

-من 11:30 إلى 1:30 ظهرا: التربية الفنية.

6- الثلاثاء 24 يناير 2023

-من 9 إلى 11 صباحا: الدراسات الاجتماعية.

7- الأربعاء 25 يناير 2023

-من 9 صباحا إلى 11 صباحا: امتحان العلوم.

ونشرت الصفحة الرسمية لمديرية تعليم المنيا، بيانا ذكرت فيه أن طلبة المنازل يتم إعفائهم من امتحانات الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات النظري، ويخصص 20 دقيقة من زمن إجابة امتحان اللغة العربية للإملاء، ويجري الامتحان العملي للتربية الرياضية بمعرفة المدرسة وتحت إشراف التوجيه للمدارس الرياضية فقط، ولا يتم عقد أي امتحانات يوم الخميس 19 يناير 2023، وفي حالة اتخاذ قرار بإجازة يوم 25 يناير 2023 يرحل امتحان العلوم إلى اليوم التالي الخميس 26 يناير.

ثانيا: جدول امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 2023

1-السبت 21 يناير 2023

-من 9 إلى 11 صباحا: اللغة العربية.

-من 11:30إلى 12:30: الخط العربي.

2-الأحد 22 يناير 2023

-من 9 إلى 10:30 صباحا : الرياضيات.

-من 11 إلى 12:30 ظهرا: التربية الدينية.

3-الإثنين 23 يناير 2023

-من 9 إلى 10:30 صباحا: العلوم.

-من 11 إلى 12 ظهرا: المجال الصناعي.

-من 12:30 إلى 1:30 ظهرا: اقتصاد منزلي للبنات.

-من 12:30 إلى 1:30 ظهرا: مجال زراعي للبنين.

4- الثلاثاء 24 يناير 2023

-من 9 إلى 10:30 صباحا: الدراسات الاجتماعية.

-من 11 إلى 12 ظهرا:التكنولوجيا.

5- الأربعاء 25 يناير 2023

-من 9 إلى 10:30 صباحا:اللغة الأجنبية.

-من 11 إلى 12:30 ظهرا. التربية الفنية.

وذكرت الصفحة الرسمية لمديرية التعليم أن امتحان التكنولوجيا العملي سيكون يوم الثلاثاء 17 يناير، كما سيجري امتحان الصيانة العملي في نفس اليوم 17 يناير، كما ستجري الامتحان العملي يومي 17 و18 يناير، علما بأنه في حالة إتخاذ قرار بإجازة في يوم 25 ينايرسيتم ترحيل الإمتحانات المقررة لليوم التالي الخميس 26 يناير 2023.