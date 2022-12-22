سقوط أمطار على مركز كفر الدوار بالبحيرة.. وانخفاض الحرارة (صور)

شهدت قرى مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح، وسط توقعات بسقوط أمطار خلال الساعات القادمة، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم في البحيرة

وعن حالة الطقس اليوم في البحيرة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على كافة الأنحاء، وسجلت درجة الحرارة العظمى في البحيرة اليوم 20 مئوية، والصغرى 15 درجة.

نسبة سقوط الأمطار في البحيرة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم الخميس يشهد تكون الغيوم الجزئية، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج (1 : 1.5) متر، على أن يكون إاجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

من جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع مياه الأمطار وسرعة رفعها، حيث وجهت رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع على مدار الساعة ونشر معدات رفع تراكمات المياه، كما شددت على ضرورة تطهير بالوعات الصرف الصحي وصيانة أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية ومتابعة المنازل الآيلة للسقوط واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منهم.