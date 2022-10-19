سقوط أمطار غزيرة على شمال محافظة البحيرة.. ورفع درجة الاستعداد (صور)

تشهد شمال محافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة لا سيما مركزي «أبو حمص وكفر الدوار»، حيث تعرضا إلى موجة من الطقس السيء قبل قليل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشهدت المدن الساحلية في المحافظة أيضًا «ادكو، رشيد، المحمودية»، سقوط أمطار خفيفة مساء أمس الثلاثاء، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار في البحيرة

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية للتعامل مع الأمطار، إذ وجهت رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع أولًا بأول مع نشر معدات الأمطار داخل الشوارع والميادين لسرعة رفع تراكمات المياه، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

سقوط أمطار على عدة محافظات

كما تشهد محافظة الإسكندرية الآن سقوط أمطار خفيفة مع نشاط لحركة الرياح، وطقس غائم جزئيًا على مدار اليوم.

وتتعرض محافظة البحيرة إلى موجة من الطقس السيء، وبحسب الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يسود اليوم طقس غير مستقر، إذ سجلت درجة الحرارة العظمى اليوم، 27 درجة مئوية، وسط تكون الغيوم على مدن ومراكز المحافظة.