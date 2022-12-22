الجامعات تبدأ إعلان أرقام الجلوس وأماكن اللجان استعدادا للامتحانات

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري والمقرر انطلاقها في يناير المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، والبدء في إعلان أماكن اللجان المخصصة للامتحانات وأرقام الجلوس، مع التأكيد على الضوابط والقواعد المتبعة في هذا الشأن.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج لـ «الوطن»، أن الكليات بدأت في الكشف عن الجداول الخاصة بالامتحانات وأماكنها وإعلام الطلاب بأرقام جلوسهم ومواقع لجان الامتحانات، مؤكداً التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، موضحاًَ أن الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شدد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري ومواعيد الامتحانات والإجازة.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأشار الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية لـ «الوطن»، أنه جرى التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة والتأكيد على الالتزام بالضوابط والخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، لافتا إلى إعلان أرقام الجلوس وكذلك أماكن لجان الامتحانات الطلاب، لافتا إلى أن العمل يجري على قدم وساق دون رصد أي مشكلات.