موعد إجازة نصف العام الدراسي في الجامعات.. تبدأ 28 يناير المقبل

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة انتهاء الامتحانات في المواعيد المحددة والمقررة من قبل وزارة التعليم العالي، موضحين أن موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 بالجامعات ستبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير المقبل، بعد انتهاء امتحانات التيرم الأول 26 يناير المقبل، منوهة إلى عدم وجود تعديل في الخريطة والجدول الزمني للامتحانات، وأن هناك تشديد على ضرورة إتباع كافة الإجراءات في هذا الشأن.

28 يناير موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ «الوطن»، أن الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الجامعي 2022-2023 التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منها موعد إجازة نصف العام الدراسي 2023 لمختلف الكليات موضحاً أنها ستبدأ 28 يناير المقبل وتنتهي الخميس 9 فبراير 2023 على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 11 فبراير 2023.

9فبراير موعد نهاية إجازة نصف العام الدراسي 2023

وأكد عبدالسلام، أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 2022 تستمر لمدة 16 أسبوعًا تنتهي الخميس 1 يونيو 2023، على أن تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2023 المقبل، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية، منوها إلى أن الجامعات تتخذ كافة استعداداتها وإجراءاتها للامتحانات.