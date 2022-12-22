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خسائر جديدة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفض 40 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
01:41 م | الخميس 22 ديسمبر 2022
الذهب

الذهب

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 بقيمة 40 جنيها، وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1720 جنيها بدلًا من 1760 جنيهًا للجرام.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 1966 جنيهًا، وعيار 18 بلغ نحو 1474 جنيهًا، وعيار 14 بلغ نحو 1147 جنيهًا للجرام، لافتة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 13 ألفًا و760 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1816 دولارًا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.