خسائر جديدة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 ينخفض 40 جنيها

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21 بقيمة 40 جنيها، وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1720 جنيها بدلًا من 1760 جنيهًا للجرام.

وأوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 1966 جنيهًا، وعيار 18 بلغ نحو 1474 جنيهًا، وعيار 14 بلغ نحو 1147 جنيهًا للجرام، لافتة إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ نحو 13 ألفًا و760 جنيهًا، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1816 دولارًا للأوقية.