أسعار الذهب في الصاغة اليوم.. جرام 21 يسجل 1740 جنيهًا

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق، عن استقرار أسعار الذهب، بداية تعاملات اليوم، إذ وصل سعر الجرام عيار21 إلى 1740 جنيها للشراء.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء وسعر جرام 21

واستعرض سكرتير شعبة الذهب السابق، أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مشيرا إلى أن سعر الجرام عيار 21 سجل 1720 جنيها للبيع و1740 جنيها للشراء، وبلغ سعر عيار 24 نحو 1966 جنيهاً للبيع، و1989 جنيهاً للشراء، ووصل عيار22 إلى 1802 جنيهاً للبيع، و1823 جنيهاً للشراء، وسجل عيار 18 سعر 1474 جنيهاً للبيع، و1491 جنيهاً للشراء، وسجل عيار 14 سعر 1147 جنيها للبيع، و1160 جنيهاً للشراء، فيما بلغ سعر عيار الذهب عيار 12 نحو 983 جنيهاً للبيع، و994 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وأوضح «نجيب»، أن سعر الجنيه الذهب سجل 13760 جنيها للبيع، و13920 جنيها للشراء، فيما سجل سعر الأونصة 61.134 جنيها للبيع، و61.845 جنيها للشراء، وبلغ سعر الكيلو الذهب 1.965.714 جنيها للبيع، و1.988.571 جنيها للشراء.

متوسط أسعار الذهب بأسواق المال

وسجل متوسط أسعار الذهب بأسواق المال العالمية، ما يلي:

- عيار 24 وصل إلى 58.40 دولار أمريكي بما يعادل 1444 جنيها مصريا.

- عيار 22 وصل إلى 53.53 دولار أمريكي، أي نحو 1323 جنيهات.

- عيار21 وصل إلى 51.10 دولار أمريكي، أي نحو 1263 جنيها مصريا.

- عيار 18 وصل إلى 43.80 دولار أمريكي، بما يعادل 1083 جنيها مصريا.

- عيار 14وصل لسعر 34.07 دولار أمريكي، أي نحو 842.07 جنيه مصري.

- عيار 12 وصل لسعر 29.20 دولار أمريكي، بما يعادل 721.77 جنيه.

- عيار 9 وصل لسعر 21.90 دولار أمريكي، بما يعادل 541.33 جنيها.

- أسعار أوقية الذهب سجلت 1,816 دولار أمريكي، أي نحو 44.894 جنيهاً مصرياً.

- أسعار الجنيه الذهب وصلت لـ 408.80 دولار أمريكي، أي نحو 10105 جنيهاً مصرياً.

- أسعار كيلو الذهب وصلت لـ 58,399 دولار أمريكي، أي نحو 1.443.540