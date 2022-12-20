انخفاض أسعار الذهب اليوم.. ومواطنون يتجهون للبيع لتفادي الخسارة

تشهد أسواق الذهب في مصر انخفاضا في الأسعار مقارنة بالأسبوع الماضي، حيث سجل سعر الذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء 1650 جنيها، ما جعل البعض يشير إلى أن السبب وراء ذلك الانخفاض هو قرار البنك المركزي المصري إجراء تعديل بأحكام وضوابط الرقابة على حصيلة تصدير الذهب للخارج.

تأثيرات قرار البنك المركزي على تصدير الذهب

قرار البنك المركزي المصري بوضع ضوابط لتصدير الذهب ساعد بشكل كبير على انخفاض أسعار الذهب في الأسواق، وفق ما ذكره عيد يوسف، رئيس غرفة الذهب في الغرفة التجارية بالمنوفية، موضحا أنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضا جديدا في أسعار الذهب، متوقعا حدوث استقرارا في الأسواق في ظل قرار البنك المركزي المصري.

انخفاض أسعار الذهب بسبب قرارات البنك المركزي

الانخفاض في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، جعل المواطنين يتجهون إلى بيع الذهب مع انخفاض في الشراء، وفق ما أكده «يوسف»، مضيفا أن المواطنين يتجهون إلى بيع الذهب الذي يمتكلونه لتفادي الخسارة الكبيرة، مع توقعات الانخفاض أكثر خلال الفترة المقبلة، فيما لا يشتري المواطنين الذهب توقعا لانخفاضه بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

وشدد الخبير في مجال الذهب على أن الاستثمار في المشروعات المختلفة في حال دراستها بشكل جيد أكثر أماناً من الاستثمار في الذهب، في ظل عدم الاستقرار في الوقت الحالي، مؤكداً أن الفترة المقبلة سيكون هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على بيع الذهب لتفادي الخسائر مع الانخفاض القادم بعد قرار البنك المركزي المصري.