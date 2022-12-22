عميد «إعلام المنوفية» الأسبق عن القاهرة الوثائقية: المرحلة الحالية تتطلب التوثيق

وقال الدكتور عبدالجواد سعيد، عميد كلية إعلام جامعة المنوفية الأسبق، وأستاذ الصحافة الإلكترونية، إنّ إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لقناة وثائقية فكرة جيدة، كان يتعطش لها الإعلام المصري بشكل كبير، طوال السنوات الماضية، خاصة مع مرور مصر بالمرحلة التأسيسية لبناء الجمهورية الجديدة، والتي تتطلب توثيق كل المجريات.

أولويات قناة القاهرة الوثائقية

وأوضح الدكتور عبدالجواد سعيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ أولوية القناة الوثائقية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يجب أن تتمثل في عملية تشييد الجمهورية الجديدة، وإبراز حجم التحديات التي واجهت الدولة المصرية في أثناء وضع خطط التنفيذ وذلك في إطار توعية المواطن بما تم من إنجازات على أرض الواقع، وسط تحديات متغيرة في غاية الصعوبة.

ونوّه عميد كلية إعلام جامعة المنوفية الأسبق، بضرورة عمل أفلام وثائقية بالقناة تسرد ما تعرضت له البلاد من أحداث مطلع القرن الحادي عشر، وشرح تفصيلي للمواطن البسيط، ما تعرضت له مصر من مؤامرات مدعومة من الخارج وإبراز جهود الدولة في التصدي ووصولنا لبر الأمان.

أهمية الإعلام

وتطرق عميد كلية الإعلام جامعة المنوفية، للحديث عن أهمية الإعلام تجاه المجتمع وقال إنّ الإعلام أحد ركائز وثوابت المجتمع نظرًا لقوة أديولوجيته في التأثير على فكر الأفراد، وبناء شخصية المواطن بداية من مرحلة طفولته، باعتباره قوة ناعمة تفرض سيطرتها على العقول وتؤثر على سلوكيات الفرد.