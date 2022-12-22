في عدد «الأهرام العربي»: مكاسب القمة «الإفريقية الأمريكية» وانفراد بالوثائق

صدَر العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي، التي تصدر عن مؤسسة الأهرام بتاريخ السبت من كل أسبوع، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي كتب مقالا داخل العدد بعنوان «لابد من العراق».

مجلة الأهرام العربي

واحتوى العدد الجديد من مجلة الأهرام العربي موضوعات منها:

- انفراد.. بالوثائق.. اختراق الإخوان للحزبين الديمقراطي والجمهوري.

- هوما عابدين «ضابط الاتصال» بين التنظيم ومؤسسات الحزب الديمقراطي.

- لقاء «سعيد رمضان» مع أيزنهاور بداية تغلغل الجماعة.

- مكاسب القمة الإفريقية - الأمريكية.

- فاطمة قنديل: محفوظ مثل الوطن حاضر عند الكتابة.

- إبراهيم المليفى: «العربي» الكويتية تعرف طريقها إلى المستقبل.

- المخرج حسن بنجلون: «الجدل» قمة النجاح.

ملف خاص

ونشرت مجلة الأهرام العربي ملفا خاصا بعنوان «عالم بلا دماغ»، وتقرير آخر بعنوان «إمام عمر.. عاشق الميكروفون»، ورياضيا تناولت المجلة من بين موضوعاتها تقرير بعنوان « مارادونا وميسى.. هل انتهت المقارنة؟»