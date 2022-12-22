«قصور الثقافة» تطلق أولى فعاليات حياة كريمة الفنية في قرى بني سويف

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بمجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بقرى مركز ببا بمحافظة بني سويف في إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، خلال الفترة من 25 ديسمبر 2022 وحتى 5 يناير 2023.

وتتضمن الفعاليات عروض فنية، أراجوز للأطفال، تنورة، مسرح عرائس، كورال أطفال، بالإضافة للقاءات توعوية للشباب، ندوات ورش حكي، سهرات في دوار العمدة، بجانب ورش فنية تعليمية في مجالات الحلي، الرسم والتلوين، ورش الحكي والألعاب الشعبية، الخيامية، البامبو، الجريد، كما سيتم تدريب الفتيات علي ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة.

إضافة إلى إهداء مجموعة من إصدارات الوزارة إلي المكتبات والمدارس ومراكز الشباب المتواجدة بالقرى، وتدشين مراكز لإكتشاف الموهبين في مجالات التمثيل، الشعر، الموسيقي، العزف، الغناء، ورصد جوائز للفائزين الـ5 الأوائل في كل مجال من هذه المجالات.