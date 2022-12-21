انطلاق حفل ختام مهرجان التحطيب بالأقصر بحضور رئيس «قصور الثقافة»

انطلقت منذ قليل فعاليات حفل ختام مهرجان التحطيب الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، وذلك بساحة أبو الحجاج بالأقصر.

وتحدث الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة، عن المهرجان الذي انطلقت فعالياته في الفترة من 17 إلى 21 ديسمبر الجاري، مشيرا إلى تسجيل لعبة التحطيب على قائمة التراث غير المادي لليونسكو.

وأضاف الشافعي وحفاظا على مكتسبات فنوننا الشعبية، وتأكيد دورها الثقافي والجماهيري، حرصت الهيئة على مواصلة دورات مهرجان التحطيب الذي أسسه المخرج عبدالرحمن الشافعي.

وتابع: «وخلال الدورة الحالية، جرى تقديم العروض بكل من المواقع الثقافية، ساحة أبو الحجاج، قصر ثقافة حسن فتحي، قصر ثقافة العديسات»، مؤكدا أن «التحطيب» لعبة الشهامة والفروسية والرجال، وجرى استلهام رقصة العصا منها، واللعبة متوارثة من العصر الفرعوني.

وشهد حفل الختام المخرج هشام عطوة رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتور هاني أبو الحسن، رئيس صندوق التنمية الثقافية، والدكتورة صفية القباني، ومحمد عبدالقادر نائب محافظ الأقصر وغيرهم، كما شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.