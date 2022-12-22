أسامة ربيع: صندوق قناة السويس يستهدف الاستثمار ومجابهة الطوارئ

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ فلسفة صندوق القناة تستهدف الاستثمار ومجابهة الطوارئ، كما أنه مراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات، وسيكون للصندوق مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالهيئة بالاستثمار والاقتصاد والقانون.

وأضاف «ربيع»، خلال كلمته، ضمن المؤتمر الصحفية الذي تعقده الهيئة لاستعراض إنجازات بالعام الجاري 2022: «كل سنة ستتم مراجعة الحسابات الخاصة بها ثم المالية والجهاز المركزي ثم سيتم إدراجها ضمن موازنة قناة السويس في مجلس النواب».

وتابع: «الصندوق ليس له علاقة بأسطول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها وهو كيان مستقل، حيث يجب أن نفصل بين صندوق قناة السويس وهيئة قناة السويس.. مش هيعوموا على بعض وناخد من هنا وهنا، وكل حاجة لها ميزانيتها وتراجع وتراقب من أكثر من جهة».

وأكد: «لن نقتطع من موازنة الدولة حتى نضيف للصندوق، الموازنة الخاصة بالدولة تراجع في الهيئة ثم المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ثم لجنة موازنة النواب بعدها يتم التصديق عليها، يتم تحديد فيها الجزء الأكبر للدولة وهو عبارة عن الفائض والضرائب، ويتم تحديد جزء آخر محسوب ومكتوب ومعروف للمشروعات الاستثمارية للهيئة والتشغيل والمرتبات والوقود بميزانية يصدق عليها مجلس النواب».

وواصل: «بالتالي مقدرش أقرب من الفائض والضرائب المحددة للدولة، ولكن الجزء المخصص للهيئة سواء كان في المشروعات الاستثمارية ودي مبنقربش منها، لكن مشروعات التشغيل والوقود يتفضل جزء بيتجمع آخر السنة، وبنتحاسب عليه تاني وممكن يترد تاني للدولة للدولة لكن غير الميزانية المتحددة عليّ، ومشروعات الصندوق ستكون عملاقة مثل بناء السفن الكبرى وأحواض وترسانات بالإضافة إلى الاستعانة ببيوت الخبرة لتنفيذ دراسات الجدوى الناجحة في وجود مراقبين ماليين ومستشارين ومتخصصين ومستثمرين من خارج هيئة قناة السويس».