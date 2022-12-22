أسامة ربيع: صندوق قناة السويس سينفذ مشروعات تفيد الدولة

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّ صندوق قناة السويس سيدعم القناة بدلا من الحصول على دعم من الدولة، موضحًا أنّ فلسفة الصندوق تكمن في الاستفادة من الاستثمارات وإضافة عوائد وقيمة مضافة للقناة.

وأضاف ربيع خلال كلمته، ضمن المؤتمر الصحفية الذي تعقده الهيئة لاستعراض إنجازات بالعام الجاري 2022: «الصندوق سينفذ مشروعات تفيد قناة السويس والدولة المصرية، وبالنسبة إلى تصريحات الفريق مهاب مميش، فإنّ له كل الاحترام والتقدير، وأقول إن مشروع قانون الصندوق دُرس جيدا في الدولة ووزارة المالية والمستشارين في رئاسة الوزراء والقانونيين بمجلس النواب، ولن يُسمح بأن يكون هناك أجانب، وكل من يعملون في الهيئة مصريين من أول الإدارة حتى المرشدين، ولن نسمح بتغيير هذه الهوية».