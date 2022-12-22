المستندات المطلوبة للتقديم في دبلوم الدراسات العليا بجامعة عين شمس

أوضحت كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن هناك العديد من المستندات المطلوبة للقبول بالدراسات العليا بالكلية وذلك بالنسبة للطلاب المصريين وكذلك الطلاب الوافدين.

المستندات المطلوبة للطلاب المصريين

وأضافت كلية الألسن على الموقع الرسمي لها، أن المستندات المطلوبة للتقديم للطلاب المصريين، تقدم داخل المظروف بالترتيب، ولن يسمح بسحب أي مستند من المظروف بعد القبول تتمثل فيما يلى :

- أصل الشهادة، فضلا عن صورة منها على أن يكون هذا المؤهل صادرا من جامعة حكومية مصرية أو ما يعادلها طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات.

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية.

- موافقة جهة العمل لمن يعمل بالحكومة أو القطاع الخاص.

- تقديم الموقف من التجنيد.

- إقرار من الطالب بعدم التسجيل بأي درجة جامعية أخرى.

- إقرار بالالتزام بالإبلاغ عن أي تغير في عنوان سكن الطالب أو رقم تليفونه أو المحمول الخاص به.

- نموذج طلب الالتحاق وتملأ البيانات بوضوح.

- يجتاز الطالب امتحان قبول (تحرير وشفوي) بالكلية

بالنسبة للطلاب الوافدين

- أصل الشهادات الدراسية وشهادات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

- صورة جواز السفر الخاص بالطالب.

- جهة التمويل على على نفقة الطالب أو منحة حكومية.

- يجتاز الطالب امتحان قبول تحرير وشفوي بالكلية.