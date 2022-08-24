«ألسن عين شمس» تعلن فتح باب التقديم وموعد اختبارات القبول

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن جامعة عين شمس، فتح باب التقديم للعام الاكاديمي 2022/ 2023، نظام الساعات المعتمدة بدءا من 30 أغسطس 2022، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد

كشفت كلية الآلسن بجامعة عين شمس، عن موعد اختبارات القبول للطلاب الجدد، برامج الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2022/ 2023، من الأحد 18 سبتمبر حتى الخميس 22 سبتمبر كالآتي:

برنامج اللغة الإنجليزية: الأحد 18 سبتمبر التحرير الثلاثاء 20 سبتمبر الشفهي.

برنامج اللغة الصينية: الاثنين 19 سبتمبر

برنامج اللغة الفرنسية: الثلاثاء 19 سبتمبر

برنامج اللغة الإسبانية: الثلاثاء 20 سبتمبر

برنامج اللغة الألمانية: الأربعاء 21 سبتمبر

برنامج اللغة الروسية: الخميس 22 سبتمبر

برنامج اللغة الإيطالية: 22 سبتمبر

موعد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد

أشارت كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أن موعد اللقاء التعريفي للطلاب الجدد، الأحد 28 أغسطس، من الساعة 10 صباحا، حتى 2 مساءً لجميع البرامج.

وتقدّم جامعة عين شمس، حزمة من البرامج الجديدة المتميزة في مختلف المجالات والتخصصات «البرامج الطبية- البرامج الهندسية وتكنولوجيا المعلومات- البرامج التجارية- برامج اللغات والترجمة- برامج علمية.. إلخ»، التي تواكب المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأعلنت 8 برامج مبتكرة متميزة تطبق فيها معايير الجودة، وتعزز القدرات البحثية لتأهيل الخريجين، حتى يصبحون باحثين متخصصين في مجالات اللغة والأدب والترجمة، وتستهدف الكلية، التميز في دراسات اللغة والأدب والترجمة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من خلال اتباع نظام يجمع بين العلم والابتكار.

إعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة

كما تستهدف إعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية وتكنولوجيا الترجمة، قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل على المستوى القومي والإقليمي والدولي، وإعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة، التي تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب إعداد كوادر قادرة على الإسهام في عملية التعريب في المجالات العلمية كالطب والهندسة والعلوم والرياضيات وغيرها.

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية

- برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير العربية

- برنامج الترجمة المتخصصة فى اللغة الروسية

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية .