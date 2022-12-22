أسامة ربيع: نرغب في تنفيذ مشروعات عملاقة لعمل قيمة مضافة لقناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّ صندوق الهيئة سيضم مجموعة من ذوي الخبرة الاستشارية سواء المالية أو القانونية، وسيكون هناك مشروعات عملاقة كبيرة لعمل قيمة مضافة لهيئة القناة السويس والبلد، كما سيكون هناك بيوت خبرة لدراسات الجدوى والمستشارين.

وأضاف ربيع، خلال كلمته في مؤتمر صحفي: «نفكر في مشروعات كبيرة، ومنها في بناء سفن عملاقة، وأن تكون لدينا مساحات تسع سفن المواد الغذائية والحبوب التي تأتي إلى مصر».

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنّه جار إنشاء دراسات جدوى للمشروع، للتوصل إلى مشروع قانون مع وزارة المالية ومجلسي الوزراء والنواب.