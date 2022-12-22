أسامة ربيع: لن نقتطع أي أموال من ميزانية الدولة لحساب صندوق قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنّه لن يتم اقتطاع أي أموال من ميزانية الدولة لحساب صندوق قناة السويس، لافتا إلى أنّ ما جاء في قانون الصندوق بشأن بيع وشراء وتأجير واستئجار الأصول الثابتة، لا يمس أصول الهيئة، بل يخص أصول الصندوق من ممتلكات ومشروعات وغيره.

وأضاف ربيع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا لاستعراض إنجازات قناة السويس خلال 2022، أنّه جرى افتتاح المزارع السمكية عام 2016، حيث يعاد تطوير أجزاء كبيرة من الأحواض، ويتم توزيع كميات كبيرة من الأسماك على الإسماعيلية وبورسعيد والسويس حتى يكتمل الإنتاج بعد انتهاء التطوير في مارس المقبل.

وعما إذا كان الصندوق سيؤثر على موازنة الهيئة، قال ربيع: «نعمل في مشروع تطوير القطاع الجنوبي وسينتهي العام المقبل، ومشروع القانون لم يتم إقراره بعد، لكنه لن يؤثر على العائد الخاص بموازنة الدولة، لأن ميزانية هيئة قناة السويس يتم تجهيزها في يونيو وتناقش في الجهات المختصة، والموازنة بها 85% من عائد هذه الأمور يكون للدولة، ويتبقى جزءا استثماريا وآخر تشغيلي تتصرف فيهما الهيئة وفقا للبنود المكتوبة».