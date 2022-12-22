أسامة ربيع: زيادة 25% في إيرادات قناة السويس خلال 2022

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة حققت حوالات صافية بقيمة مليار و410 ملايين طن، مقارنة بما حققته في العام الماضي «مليار و270 مليون طن» أي أن الزيادة حوالي 10.5%، كما أن القناة حققت عائدا بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليون دولار مقارنة بالعام الماضي بتحقيق 6 مليارات و300 مليون دولار أي الزيادة بلغت حوالي 25%.

شدد على أن زيادة العائد لقناة السويس على أن كل الأرقام السابقة تؤكد على حجم الجهود المبذولة من العاملين بهيئة قناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع.

وأضاف ربيع خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بقناة السويس، أنه من أجل قرار التأميم خاضت مصر العديد من الحروب لإثبات سيادة مصر على القناة وعلى أرض سيناء بالكامل، لافتًا إلى القرار التاريخي للرئيس الراحل محمد أنور السادات 5 يونيو 1975، إذ تحولت نكسة يونيو إلى إنتصار بإعادة افتتاح قناة السويس، ليأتي بعد ذلك القرار الأكبر والأعم بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014 ليتم افتتاحها عام 2015، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قناة السويس الجديدة ساهمت في زيادة التصنيف

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على الأهمية الكبرى لمشروع قناة السويس الجديدة، لتصنيف القناة ورفع هذا التصنيف، إضافة إلى جذب السفن العملاقة التي كانت تمر من رأس الرجاء الصالح، نتيجة أن قناة السويس القديمة كانت لا تصلح لعبور هذه السفن العملاقة، وهو ما يؤكد على أن قرار حفر قناة السويس الجديدة هو قرار تاريخي، بطول 72 كيلومترا في سنة واحدة.

تطوير قناة السويس وزيادة التوسعة

وأشار ربيع إلى أنه منذ اليوم الأول لافتتاح قناة السويس الجديدة 6 أغسطس 2015، وبدأت السفن في العبور بنفس يوم الافتتاح، ليدخل دخل هذه القناة للمصريين، ليعقب ذلك قرار آخر للرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس.

مشروعات متعددة تمت بالتزامن مع حفر قناة السويس الجديدة

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أنه عند افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 لم يتم الوقوف على الافتتاح فقط، إذ تم افتتاح العديد من المشروعات أبرزها مدينة الإسماعيلية الجديدة التي تتضمن 57 ألف وحدة سكنية والتي يمكن رؤيتها من موقع المؤتمر الصحفي، إضافة إلى 5 كباري عائمة و5 أنفاق جديدة تضاف للكوبري الموجود وهو نفق أحمد حمدي 6 كباري جدد، فضلًا عن مزارع أسماك بقناة السويس وتطوير الأسطول البحري من كراكات وقاطرات وإنشاءات.