حبس لصين سرقا شباك من مدرسة بمنطقة التبين: كنا هنبيعه

أمرت نيابة التبين و15 مايو، حبس لصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهما بسرقة 2 شباك ألوميتال من داخل إحدى المدارس، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة، مع عرض المتهمان على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيهما أو من عدمه.

تفاصيل واقعة سرقة مدرسة

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة التبين، من ضبط شخصان، مقيمان بدائرة قسم شرطة التبين، لقيامهما بسرقة 2 شباك ألوميتال من داخل إحدى المدارس، قبل بيعهما في أحد الأسواق: «كنا هنبيعه»، وتحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

العقوبة القانونية

وحول الموقف القانوني يقول الخبير القانوني محمد حسن المحامي بالنقض، إن المادة 318 من قانون العقوبات نصت على من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات، التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأضاف أن الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.