أسامة ربيع: اطمئنوا.. قناة السويس ملك للمصريين ولا يمكن بيعها والاقتراض بحقها

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن القناة ملك للمصريين وهو حق يكفله الدستور، لذلك لا نملك بيعها أو تأجيرها أو الاقتراض بحقها قائلا: «أنا بطمن الناس كلها، وأنا مسؤول على اللي بقوله كرئيس لهيئة قناة السويس فلا أحد يمكنه المتاجرة بها».

أسامة ربيع: قناة السويس ملك للمصريين

وأضاف أسامة ربيع خلال مؤتمر صحفي عن إنجازات قناة السويس: «إحنا ناس لا يمكن نفكر نعمل كده ولا نمتلك حق عمل ذلك، سيادة الرئيس رجل وطني يخاف على البلد والمصريين، والمشروعات اللي عملها في 8 سنوات مكنتش عمرها تخلص في 80 سنة، هو عمل كده عشان المصريين».