أسامة ربيع: لا يوجد ما يمنع دستوريا من تدشين صندوق قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنّه لا يوجد ما يمنع دستوريا تدشين صندوق قناة السويس، مشددا على أنه يمكن لأحد أن يقترب من القناة وأصولها للمتاجرة بها.

وأضاف ربيع في المؤتمر الصحفي للهيئة لاستعراض إنجازات بالعام الجاري 2022: «لدينا شراكات أجنبية ولكن نسبتنا أكبر دائما وعددنا أكبر في مجلس الإدارة حتى يكون لنا التميز في اتخاذ القرارات وفرض سيادتنا وسيطرتنا على أي مشروع، وأطمئن المصريين بأن الأجانب لن يفرضوا سيطرتهم في أي مشروع من مشروعات الصندوق، والسيادة للمصريين والبرلمان».

فصل بين الصندوق وهيئة قناة السويس

وتابع: «أعضاء مجلس النواب ممثلون للشعب من كل الطوائف والمحافظات، وبالتالي فإن الشعب ناقش مشروع قانون الصندوق، وهناك فصل بين الصندوق وهيئة قناة السويس، وسيكون للصندوق مشروعات عملاقة وجدوى اقتصادية عالية».

أسامة ربيع: الجدل إيجابي لأهمية قناة السويس

وواصل: «الجدل الذي صاحب إطلاق مشروع الصندوق أمر محمود وإيجابي، لأن هناك أهمية كبيرة لقناة السويس عند المصريين فهو مرفق ووطني وقومي، لا أريدهم أن يقلقوا، أتمنى أن يطمئنوا لأننا لن نمس الهيئة أو أصول قناة السويس، وما يحدث هو جزء مصغر من الحوار الوطني، والصندوق لن يختلط بموازنة الدولة أو القناة، ولكن موازنة الدولة تزداد كل عام بسبب موازنة القناة وبالتالي فإن مشروعات الصندوق عندما تكون ناجحة فإن موازنة الدولة ستزداد».