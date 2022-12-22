مصرع شخص وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في حادث بالبحيرة

لقي صبي مصرعه وأصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات، قبل قليل، جراء وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بالكيلو 80 اتجاه الإسكندرية، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام، فيما نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى غرب النوبارية العام، وتحرر محضر بالواقعة.

انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي بالبحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ومصرع آخر، جميعهم من أسرة واحدة، وتحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كلا من «عادل. م. م»، 12 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، و«بسملة. م.م»، 5 سنوات، مصابة باشتباه نزيف بالبطن، و«نجوى.إ.ع»، 33 سنة، مصابة بكدمات متفرقة من الجسم.

فيما توفي «صبحي. م. م»، 17 سنة، ونقلت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى غرب النوبارية العام، وتحرر محضر بالواقعة/ وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.